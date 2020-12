Hat sich Bäuerin Denise etwa anders entschieden? Eigentlich hatte Sascha bei Bauer sucht Frau mit der Landwirtin die Hofwoche verbracht. Nach der Show bandelte die Blondine dann mit Nils Dwortzak an, dem Kandidaten, den sie bereits in der ersten Folge der Kuppelshow nach Hause geschickt hatte. Am Ende entschied sich Denise zwar doch für Sascha, diese Liebelei könnte jetzt aber schon wieder vorbei sein. Denise verbringt offenbar einen Grillabend mit Nils.

Die Bäuerin postete auf Instagram eine Story von einem Grill, auf dem nicht nur Bratwürstchen, sondern auch einige Steaks lagen. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches. Aber auch Nils teilte ein Bild von einem Grillabend. Doch er schien nicht alleine zu essen: Auf dem Foto waren zwei Fleischteller zu sehen. Bei dem Essen handelte es sich offenbar um genau dasselbe Essen wie bei Denise.

Ob sich die 31-Jährige tatsächlich von Sascha getrennt hat? Immerhin hatten die beiden noch gemeinsame Zukunftspläne gemacht. "Sascha und ich haben darüber nachgedacht, eventuell zusammenzuziehen, weil wenn man da denkt, dass es passen kann, warum soll ich denn dann jetzt noch ein Jahr warten?", erklärte Denise in der aktuellen Folge des Formats.

Nils Dwortzak, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

Nils und Denise bei "Bauer sucht Frau" 2020

Denise und Sascha bei "Bauer sucht Frau" 2020

