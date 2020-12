Bäuerin Denise hat eine Entscheidung getroffen! Die Landwirtin begab sich bei Bauer sucht Frau auf der Suche nach dem großen Liebesglück – und schien das während der Hofwoche auch gefunden zu haben: Zwischen ihr und dem Zeitsoldaten Sascha hat es gefunkt. Nach den Dreharbeiten kam Denise allerdings auch ihrem Bewerber Nils Dwortzak ziemlich nahe, den sie bereits in der ersten Folge rausgeworfen hatte. Für welchen Mann schlägt Denise' Herz jetzt?

In der aktuellen "Bauer sucht Frau"-Folge erzählt Denise, dass sie den Kontakt zu Sascha nach der Hofwoche zwischenzeitlich abgebrochen habe, weil er wieder eifersüchtig gewesen sei. "Dadurch, dass das mit Sascha so ein Hin undHer war, hat sich dann wiederum für mich und Nils eine Tür geöffnet und wir hatten echt ein paar schöne Tage, als er bei mir war", schildert die 31-Jährige. Doch Sascha habe nicht locker gelassen und ihr trotzdem weiterhin geschrieben. "Da habe ich echt gemerkt, dass sich Sascha echt interessiert und nicht aufgibt, einfach genauso wenig wie Nils. Nils hat auch wahnsinnig gekämpft und somit stand ich dann immer zwischen zwei Stühlen, zwischen zwei Männern", führt Denise weiter aus. Am Ende sei ihre Wahl jedoch auf Sascha gefallen.

"Für Sascha habe ich mich entschieden, weil er sich echt in vielerlei Hinsicht geändert hat. Er trägt mich auf Händen", schwärmt die Bio-Bäuerin von dem Hobbylandwirt. Der Niedersachse sei ihr Fels in der Brandung und vom Scheitel bis zur Sohle perfekt für sie.

