Bäuerin Denise und Sascha machen ernst! Die Pferdewirtin und der Zeitsoldat haben sich bei Bauer sucht Frau Hals über Kopf ineinander verliebt. Nach den Dreharbeiten war es für die beiden aber nicht einfach: Weil Sascha erneut eifersüchtig war, brach Denise den Kontakt zu ihm komplett ab – und näherte sich ihrem Bewerber Nils Dwortzak an, den sie in der ersten Folge rauswarf. Doch Sascha kämpfte um die Hundebsitzerin und konnte sie zurückerobern: Inzwischen sprechen die beiden sogar schon vom Zusammenziehen!

"Sascha und ich haben darüber nachgedacht, eventuell zusammenzuziehen, weil wenn man da denkt, dass es passen kann, warum soll ich denn dann jetzt noch ein Jahr warten?", erklärt Denise im Interview in der aktuellen Folge. Da Sascha einen eigenen Hof besitze und sie nur einen Betrieb gepachtet habe, liege es nahe, dass die 31-Jährige zu ihrem Auserwählten ziehe. Bei einem ersten Rundgang auf seinem Hof prüfen die beiden zunächst, ob Denise' Tiere dort überhaupt Platz hätten. Denn das sind so einige: "Falls es zu einem Umzug kommen sollte, komme ich etwa mit 20 Pferden, sieben Kühen, sechs Gänsen, sieben Enten, drei Schweinen, sechs Hunden und 20 Papageien." Doch Sascha hat schon einige Ideen, wo die Tiere seiner Liebsten Unterschlupf finden könnten: Er hat noch mehrere leer stehende Stallgebäude und eine große Weide.

Für Denise wäre der Umzug eine besonders große Umstellung – immerhin wohnt sie bislang komplett alleine in einem Haus, Sascha haust dagegen in einer Junggesellenbude. Doch das nimmt die Nordrhein-Westfälin gerne in Kauf: "Wenn wir das durchziehen, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein neuer Lebensabschnitt, aber wir versuchen das jetzt und ich will, dass das funktioniert, weil ich mich in Sascha verliebt habe."

