Auch bei Ariane und Martin ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen! Bei Hochzeit auf den ersten Blick haben sich die Blondine und der 36-Jährige bei einer Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten das Jawort gegeben. Zwar haben sich die beiden erst wenige Momente zuvor kennengelernt – doch die Chemie schien von Beginn an zu stimmen. Auch die ersten Tage als Ehepaar bringen die Frankfurterin und ihr perfektes Match ohne Probleme hinter sich. Doch eine Sache gibt es, die Ariane an Martin ganz und gar nicht passt.

"Ich habe bei ihm schon festgestellt, dass der Hang zum Perfektionismus mehr da ist", plaudert die Sachverständige für Wasser und Umwelt in einer neuen Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick – Spezial" aus. Dass diese Eigenart vielleicht zum Problem werden könnte, hatte auch ihr frischgebackener Ehemann bereits geahnt. Er vermutete, dass er aus diesem Grund auch mal an seine Grenzen kommen könnte. Auch bei einem Pärchen-Spiel spricht Ariane diesen Punkt erneut an. "Wo wir aneinandergeraten könnten irgendwann, das ist dieser Perfektionismus", meint sie frei heraus. Der Hobbyfotograf ist froh, dass die Tierliebhaberin Probleme so offen anspricht.

Doch gibt es noch etwas, das Ariane gerne ändern würde? Sie würde sich wünschen, dass Martin mehr über sie erfahren will: "Er erzählt viele Sachen, was ich auch super finde, aber er fragt auch nicht, wie das bei mir ist." Bis sie darüber mit dem Key Account Manager sprechen wird, dürfte aber noch ein Weilchen vergehen, denn: "Ich bin noch an einem Punkt, wo ich das noch nicht sage, weil da noch so viel raus muss und wenn ich ihm das sage, dann zieht er sich vielleicht zurück."

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

