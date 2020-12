Süße Neuigkeiten von Maria Sharapova! Anfang des Jahres gab die Tennisspielerin das Ende ihrer Profikarriere bekannt – nach 28 Jahren. Die einstige US-Open-Gewinnerin hatte nach einer 15-monatigen Dopingsperre nicht mehr zu ihrer alten Form zurückgefunden. Dennoch ist Maria ihre Entscheidung alles andere als leicht gefallen. Ihr Freund Alexander fing sie in dieser schwierigen Zeit auf und war ihr eine große Stütze. Dadurch hat sich die Beziehung der beiden offenbar noch mehr gefestigt: Alexander hat nun um Marias Hand angehalten!

Auf Instagram teilte Maria eine Reihe von gemeinsamen Bildern mit ihrem Liebsten. "Ich habe von dem ersten Tag an 'Ja' gesagt, an dem wir uns gesehen haben. Das war unser kleines Geheimnis, nicht wahr?", schrieb die 33-Jährige in der Bildunterschrift und versah diese Zeilen mit einem Herz- und einem Ring-Emoji. Damit dürfte deutlich sein: Das Paar hat sich verlobt.

Alex veröffentlichte auf seinem Profil ähnliche Aufnahmen und widmete seiner Auserwählten darunter liebevolle Worte. "Danke, dass du mich zu einem sehr, sehr glücklichen Jungen machst. Ich freue mich darauf, dich ein Leben lang zu lieben und von dir zu lernen." Für ihn wäre es bereits die zweite Hochzeit. Er war von 2012 bis 2017 mit der Modedesignerin Misha Nonoo verheiratet. Für Maria wäre es dagegen die erste Ehe.

Getty Images Maria Sharapova, Tennis-Profi

Getty Images Maria Sharapova bei den Australian Open 2020

Getty Images Maria Sharapova, Sportlerin

