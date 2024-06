Keine Hochzeit in Sicht! Maria Sharapova ist zu beschäftigt

Maria Sharapova schrieb Geschichte, als sie die zweimalige Titelverteidigerin Serena Williams (42) 2004 in Wimbledon schlug. Jetzt sind vier Jahre seit ihrem Rücktritt vergangen und es ist viel passiert! Neben verschiedenen geschäftlichen Unternehmungen hat sie auch eine eigene Familie mit ihrem Verlobten Alexander Gilkes (44) gegründet. Die Hochzeit der Verliebten lässt aber noch auf sich warten. Gegenüber People enthüllt sie, dass die beiden es überhaupt nicht eilig haben: "Vielleicht in den nächsten paar Jahren." Sie und ihr Partner seien aktuell jedoch mit der Kindererziehung viel zu sehr beschäftigt. Zudem gründet ihr Zukünftiger gerade eine Firma, wodurch Maria zufolge gar nicht an die Hochzeit zu denken ist.

Sie konzentriert sich aktuell viel lieber auf ihre Aufgabe als Mama. Vor zwei Jahren erblickte ihr Sohn Theodore das Licht der Welt. Wie sie berichtet, traf sie diese lebensverändernde Entscheidung genau im richtigen Moment. Trotzdem gibt sie zu, dass sie nicht sicher sei, ob eine Frau jemals wirklich weiß, wann der richtige Zeitpunkt für die Mutterschaft gekommen ist. In Hinblick auf ihre Erfahrungen stellt sie klar: "Ich habe das Gefühl, dass ich einen gesunden Abstand zum Tennis hatte. Ich war bereit für ein neues Kapitel in meinem Leben." Mit ihrer Traumhochzeit wird es allerdings noch etwas dauern: "Wir wollten eigentlich eine große Hochzeit feiern, aber dann wurde ich schwanger. Seitdem haben wir noch keine neuen Pläne für die Trauung geschmiedet."

Die kleine Familie bereist oft zusammen die Welt, was sehr viel Zeit beansprucht. Die ehemalige Weltranglistenerste und ihr Ehemann in spe verbrachten seit der Geburt ihres Sohnes viele ihrer Tage in Kalifornien. Doch dabei blieb es nicht: "Mein Verlobter ist auch Brite. Deshalb verbringen wir die Sommer in Europa." Obwohl sie ihre neue Rolle als Eltern genießen, sollte bei den Reisen auch ihre Zweisamkeit als Paar nicht zu kurz kommen. So planten sie in der Vergangenheit unter anderem einen romantischen Wochenendausflug in Italien.

Getty Images Maria Sharapova bei den French Open 2014

Instagram / mariasharapova Maria Sharapova mit ihrem Verlobten Alexander Gilkes und ihrem Sohn Theodore im Juli 2022

