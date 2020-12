Für Stephi (26) und Julian (28) begann die richtig harte Phase erst nach Temptation Island V.I.P.! Die beiden lernten sich vor drei Jahren in der Kuppelshow Love Island kennen und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben. Mit ihrer Teilnahme bei "Temptation Island" wollte das Paar seine Treue testen: Mit Erfolg! Doch bis zur Ausstrahlung des Finales durfte niemand wissen, dass Julian und Stephi noch zusammen sind. Wie anstrengend diese Geheimniskrämerei für das Paar war, erzählten sie jetzt im Promiflash-Interview.

"Dass wir uns nach der Sendung nicht zeigen durften, war so ungewohnt. Unser Alltag bestand eigentlich daraus, alles zusammen zu machen", erzählte Stephi. Besonders die Nachfragen der Fans waren hart für das Paar – da es sonst alles mit seinen Followern teilt. "Das war mindestens genau so schwierig wie die zwei Wochen [bei 'Temptation Island']", gesteht das Paar. "Die Leute haben da so viel hineininterpretiert, das war der Wahnsinn", äußerte sich Julian abschließend gegenüber Promiflash.

Die beiden sind nun überglücklich, wieder vereint zu sein! Die Wochen der räumlichen Trennung waren so hart, dass Julian die Zeit nach den Dreharbeiten erst einmal nur im Bett verbrachte. "Von morgens bis abends lag ich im Bett. Ich habe in drei Wochen acht Kilogramm verloren, ich bin nicht mehr zum Training gegangen, ich habe keinen Bissen mehr runterbekommen. Mir ging es einfach richtig dreckig", erklärte der 28-Jährige.

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos in Köln

Instagram / stephiefashion Stephi Schmitz und Julian Evangelos

TVNOW Stephi Schmitz und Julian Evangelos bei "Temptation Island V.I.P."

