Diese Zeit war alles andere als leicht für sie – aber nicht, weil sie getrennt waren! Nachdem Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) im Sommer die Dreharbeiten zu Temptation Island V.I.P. beendet hatten und nach Deutschland zurückgekehrt waren, wurde es plötzlich ziemlich still um das Paar. Schnell machten Gerüchte die Runde, bei den beiden solle es kriseln und sie würden nach der Produktion womöglich sogar getrennte Wege gehen. Alles Quatsch, stellten Julian und Stephi schnell klar – und erklären Promiflash jetzt, was es mit dem Rückzug wirklich auf sich hatte.

"Die Gerüchte, dass wir nach der Sendung getrennt sind, kamen dadurch zustande, dass wir beide total traurig wirkten nach außen. Der Grund dafür war, dass wir dermaßen am Ende waren", stellt Stephi im Interview mit Promiflash klar. Die Zeit bei "Temptation Island V.I.P." habe sie so sehr mitgenommen, dass sie einfach psychisch fertig gewesen sei. Und ihrem Partner Julian sei es nicht anders gegangen. Er habe nach der Rückkehr fast eine Woche nur im Bett verbracht. "Von morgens bis abends lag ich im Bett. Ich habe in drei Wochen acht Kilogramm verloren, ich bin nicht mehr zum Training gegangen, ich habe keinen Bissen mehr runterbekommen. Mir ging es einfach richtig dreckig [...]. Dieses Experiment war einfach zu heftig für mich", erklärt er.

Getrennt sind Julian und Stephi nicht – dennoch hielt die TV-Show zahlreiche Höhen und Tiefen für sie bereit. Vor allem das Thema Nachwuchs sorgte für jede Menge Tränen. Denn während Kinder für die Blondine nicht infrage kommen, betonte der 28-Jährige während der Dreharbeiten, dass er sich eine große Familie wünsche. Stephi bekam davon Wind und machte sich Gedanken, wie es für sie und ihren Liebsten weitergehen solle. Doch Julian habe ihr die Sorgen etwas später nehmen und ihr versichern können, dass sie ihm wichtiger sei als sein Kinderwunsch.

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

TVNOW Stephi Schmitz und Julian Evangelos bei "Temptation Island V.I.P."

