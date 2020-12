Samira und Yasin können die Geburt nicht mehr erwarten! Im vergangenen Juli machte das Love Island-Traumpaar diese süßen Neuigkeiten publik: Sie bekommen ein Baby! Seitdem halten sie ihre Fans mit regelmäßigen Schwangerschafts-Updates und hübschen Babybauchfotos auf dem Laufenden. Inzwischen dauert es auch gar nicht mehr lange, bis die werdenden Eltern ihr Kind zum ersten Mal in die Arme schließen können – das sieht man auch an Samiras Bauch...

In wenigen Tagen kommt die Mami in spe schon in die 38. Schwangerschaftswoche. Ihr Babybauch hat zuletzt noch mal einen ordentlichen Wachstumsschub gemacht – und inzwischen eine stolze Größe erreicht! Das geht auch aus Yasins jüngster Instagram-Story hervor: Darin filmte er Samiras XXL-Kugel, die sogar im Liegen riesig wirkt, und schrieb dazu: "Ich glaube, der Kleine muss langsam raus."

Dem kann Samira nur zustimmen! Die werdende Mutter spürt, dass ihr Sohn fleißig wächst. "Der Kopfumfang ist schon 32 Zentimeter groß", berichtete sie jetzt in ihrer Instagram-Story. Wie es um sein Gewicht steht, ist jedoch nicht ganz klar: Laut Samiras Frauenärztin soll das Baby 2.800 Gramm wiegen – 300 Gramm weniger als noch vor 14 Tagen! Das kann der hübsche Lockenkopf jedoch nicht ganz glauben und will es daher bald noch mal nachprüfen lassen.

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, "Love Island"-Kandidaten 2019

