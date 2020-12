Grund zur Sorge? Die ehemaligen Love Island-Kandidaten Samira und Yasin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Im Juli verkündeten sie die freudige Nachricht im Netz. Seitdem lässt das Kuppelshow-Pärchen die Community regelmäßig an seinem Alltag als werdende Eltern teilhaben. Auch jetzt gab Samira wieder ein kleines Update zu ihrer Schwangerschaft, wirkte dabei allerdings deutlich irritiert: Ihr Baby wiegt jetzt scheinbar weniger als noch vor zwei Wochen!

Zu Hause angekommen, erzählte die Beauty in ihrer Story auf Instagram von ihrem vergangenen Arztbesuch. Dort habe man festgestellt, dass ihr Ungeborenes 300 Gramm weniger wiegt als noch vor 14 Tagen. Die Entwicklung scheint Samira sehr zu beschäftigen, weswegen sie beschließt, dies erneut überprüfen zu lassen: "Ich werde auf jeden Fall die Tage noch mal ins Krankenhaus gehen und mich da noch mal genauer informieren. [...] Irgendwie haut das alles nicht so hin, von den Berechnungen her", schilderte sie ihren Followern. Ihrer Meinung nach könne das nämlich gar nicht sein, da sie spüre, dass der Kleine in ihrem Bauch gewachsen ist.

Das könne man auch an Samiras immer größer werdenden Körpermitte erahnen. Anfang Dezember postete sie ein niedliches Bild ihres Babybauches auf Social Media. In einem hautengen Kleid setzte die 23-Jährige ihren kugelrunden Bauch perfekt in Szene. Daraufhin gestand sie aber auch ehrlich, einige Beschwerden wie schlaflose Nächte und Unterleibsschmerzen zu haben. Deswegen hoffe sie auch, dass ihr Sohn bald zur Welt kommt.

