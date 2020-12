Elena Miras (28) spricht Klartext! Fast drei Jahre lang ging die ehemalige Love Island-Teilnehmerin mit ihrem Show-Kollegen Mike Heiter (28) gemeinsam durchs Leben. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer sein: Im September gab das Paar seine Trennung bekannt – und lieferte sich danach einen heftigen Rosenkrieg. Inzwischen scheinen sich die Wogen jedoch wieder einigermaßen geglättet zu haben – immerhin war Mike vor drei Wochen zu Besuch bei Elena und ihrer gemeinsamen Tochter Aylen. Würde die Schweizerin es mit ihm in Zukunft irgendwann vielleicht noch einmal versuchen wollen?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakte nun ein neugieriger Fan bei Elena nach und wollte wissen, ob sie ihrem Ex noch einmal eine Chance geben würde. Daraufhin antwortete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin: "Niemals. Wer einmal bei mir verkackt hat, der ist für mich gestorben. Ich nehme gebrauchte Ware nie zurück." Eine Liebesreunion ist daher wohl nicht in Sicht.

Auch Mike dürfte ein Beziehungscomeback momentan ausschließen. Er hat mittlerweile wieder eine

neue Frau an seiner Seite: Seit rund einem Monat ist der Fitnessfanatiker wieder mit seiner Ex-Freundin, der ehemaligen Are You The One?-Teilnehmerin Laura Morante (30), zusammen. Elena warf ihrem Verflossenen daraufhin vor, schon während der Beziehung zu ihr zweigleisig gefahren zu sein.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de