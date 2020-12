Da möchte Jennifer Lange (27) ihrer Community einfach zeigen, was sie auf dem Parkett so drauf hat – und dann das! Dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin leidenschaftlich gern tanzt, ist wohl kein Geheimnis mehr. Auch dass sie sich durchaus vorstellen könnte, eines Tages die Bühne von Let's Dance unsicher zu machen, ist bekannt. Ein paar User werfen der Zumba-Trainerin jetzt allerdings vor, regelrecht um eine Teilnahme zu betteln – doch das lässt Jenny so nicht auf sich sitzen.

Schon seit einer Weile teilt die Brünette bei Instagram sexy Tanzvideos, in denen sie mit ihrem Tanzpartner Jonas Billstein feurige Performances zum Besten gibt. Unter einem Clip werden nun aber plötzlich kritische Stimmen laut. "Erst mal Respekt davor... Ich könnte so nicht tanzen, aber ich glaube, dass hier mit aller Macht versucht wird, sich für 'Let's Dance' aufzudrängen", hält ein Follower fest. Ein weiterer Fan bringt es noch deutlicher auf den Punkt: "Selten jemanden so um eine 'Let's Dance'-Teilnahme 'betteln' sehen."

Jenny möchte das offenbar nicht unkommentiert lassen. Klar, ihr Traum sei es, irgendwann mal mitzumachen – doch das liege ja nicht in ihrer Macht. "Ach so, wenn ich tanze, verbindest du das also direkt mit 'Let’s Dance'? Interessant... dir ist klar, dass man nicht um eine Teilnahme betteln kann? Entweder sie wollen einen oder eben nicht", stellt die 27-Jährige klar.

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange mit ihrem Tanzpartner Jonas

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Kandidatin von "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de