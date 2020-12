Zwischen den beiden geht es aber ganz schön heiß her! Nach der Trennung von Elena Miras (28) sorgte Mike Heiter (28) bereits mit einer neuen Liebe für Schlagzeilen. Der Love Island-Star ist glücklich an die ehemalige Are You the One?-Kandidatin Laura Morante (30) vergeben. Doch die zwei lieben sich nicht zum ersten Mal. In der Vergangenheit waren die Blondine und der Essener schon viermal zusammen. Jetzt zeigten sie im Netz, wie verliebt sie ineinander sind.

In einem aktuellen Clip auf TikTok zeigte Laura nun, wie schwer sie dem 28-Jährigen wirklich widerstehen kann. Zu dem Song "Still Don't Know My Name", der durch die HBO-Serie "Euphoria" bekannt geworden war, rekelte sich die junge Frau auf dem Schoß ihres Liebsten und küsste ihn innig. Kurz vor und kurz nach diesem Videoausschnitt saß das Paar ziemlich unschuldig nebeneinander. Damit schließen sie sich nicht nur einem aktuellen Trend auf der Social-Media-Plattform an, sondern sorgen damit auch bei ihren Fans für Begeisterung: "Finde es megasüß, wie Mike Laura anguckt. Am Ende sein Lächeln, da sieht man das er jetzt glücklich ist", heißt es in nur einem der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Glücklich war Mike in der Beziehung mit seiner Ex-Freundin und Kindsmutter Elena schon lange vor ihrer Trennung nicht mehr, wie er selbst vor einigen Wochen in einem Statement auf Instagram offenbarte: "Ich habe ständig meinen Stolz und mein Ego beiseitegelegt und mich kleingemacht."

Instagram / mikeheiter13 Laura Morante und Mike Heiter 2014

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Laura Morante 2016

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

