Sind die beiden vielleicht einfach füreinander bestimmt? Mike Heiter (28) und seine Ex-Partnerin Elena Miras (28) trennten sich vor drei Monaten – allerdings nicht wirklich im Guten. Nachdem die beiden sich einen unschönen öffentlichen Rosenkrieg lieferten, scheint Mike nun aber schon wieder glücklich zu sein: Laura Morante (30) ist jetzt die neue Freundin des Blondschopfs. Allerdings waren die beiden schon mehrmals in der Vergangenheit liiert – Laura ist tatsächlich Mikes Jugendliebe!

Im Interview mit RTL Explosiv verrät der Muskelmann, dass er die Are You The One?-Kandidatin schon eine ganze Weile kennt – bereits in der Schule kreuzten sich die Wege der Turteltauben. "Seitdem fand ich sie halt immer gut und wollte sie immer haben – sie ist halt meine Jugendliebe", offenbarte der Love Island-Star. Sie hätten es auch schon des Öfteren miteinander versucht – viermal waren sie schon zusammen, bevor sie sich 2016 vorerst endgültig trennten.

Dieses Mal soll allerdings nichts mehr zwischen die beiden Reality-TV-Stars kommen, wenn es nach dem Pärchen geht: "Wir waren früher zu unreif. Wir haben festgestellt, dass wir uns weiterentwickelt haben und jetzt einfach alles übereinstimmt", erklärt Mike. "Jetzt harmoniert alles", ergänzt seine Laura.

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Influencer

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de