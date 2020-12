Hält Kate Ferdinand (29) ihr Baby bereits in den Armen? Dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen darf, war längst kein Geheimnis mehr. Immerhin präsentierte der TV-Star in den vergangenen Wochen schon seinen ziemlich beachtlichen Babybauch. Zuletzt ist es allerdings etwas still um die Beauty geworden – etwa weil sie ihr Kind schon zur Welt gebracht hat?

Das will jetzt zumindest Daily Mail erfahren haben. Dem Bericht nach sollen die 29-Jährige und Ex-Fußballer Rio Ferdinand (42) wenige Tage vor Weihnachten Nachwuchs bekommen haben. Während es für die Britin das erste Kind ist, ist der Sportler jetzt stolzer vierfacher Vater. Weitere Informationen rund um die angebliche Geburt stehen bisher aber noch aus, denn das Paar selbst hat sich noch nicht zu Wort gemeldet.

Gut möglich aber, dass sich die zwei etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um ihren Fans die frohe Botschaft zu verkünden. Schon als sie im Juni die Schwangerschafts-News bekannt gegeben haben, gab es einen süßen Post. In einem Video rief Kate überglücklich "Ich bin schwanger" und zeigte ihre kleine Bauchwölbung. Rios Kids aus erster Ehe – Lorenz, Tate und Tia – freuten sich mit und fielen ihr begeistert in die Arme.

Anzeige

Instagram / xkateferdinand Kate und Rio Ferdinand im November 2020

Anzeige

Instagram / xkateferdinand Kate Ferdinand 2020

Anzeige

Instagram / xkatiewright Rio Ferdinand und Kate Wright im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de