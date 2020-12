Amira Pocher (28) verabschiedet sich vorerst von den TV-Bildschirmen. Die hochschwangere Moderatorin erwartet gerade von ihrem Mann Oliver Pocher (42) das zweite Kind. Vergangene Woche hatte die dunkelhaarige Schönheit bereits die ersten Übungswehen – und da es anscheinend nicht mehr so lange dauert, bis ihr Nachwuchs auf die Welt kommt, ist es kaum verwunderlich, dass die baldige zweifache Mutter jetzt verkündete: Sie geht nun erst einmal in die Babypause!

Das gab Amira auf ihrem Instagram-Account bekannt. "Ab in die Babypause", schreibt sie zu einem Bild von sich am Set ihrer RTL-Sendung "Pocher – gefährlich ehrlich". Die Jahresrückblick-Sonderausgabe des TV-Formats, die am vergangenen Donnerstag ausgestrahlt wurde, war allem Anschein nach der vorerst letzte Auftritt der gebürtigen Österreicherin. Wann sie wieder im Fernsehen zu sehen sein wird, ist bislang unklar.

In der Kommentarspalte ihres Beitrags wünschen der 28-Jährigen zahlreiche ihrer Follower eine gute Erholung und eine schnelle Geburt. Eine dieser Botschaften stammt sogar von dem Model Alena Gerber (31). "Ruhe dich schön aus", teilt sie mit. Jana Ina Zarrella (44) sendet auch liebe Grüße und betont, sie "freue sich" schon sehr auf das Baby von Amira.

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

ActionPress Amira Pocher, TV-Star

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im September 2020

