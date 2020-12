Sandra Janina nimmt jetzt kein Blatt mehr vor den Mund, wenn es um ihren Love Island-Verflossenen Henrik Stoltenberg geht! In der diesjährigen Ausgabe der Kuppelshow schlug ihr Techtelmechtel hohe Wellen: Der Politiker-Enkel lernte die Nachzüglerin vor laufenden Kameras kennen und ließ für sie eine andere Kandidatin sitzen. Nach der Show waren die Schmetterlinge aber schnell verschwunden, mittlerweile ist er mit der Laiendarstellerin Paulina Ljubas (24) zusammen und machte sich mit ihr und anderen Influencerinnen über Sandras gebrochenes Herz öffentlichkeitswirksam lustig. Daraufhin fiel es Sandra jetzt nicht unbedingt schwer, schlüpfrige Details über Henrik im Netz preiszugeben...

Die Erfurterin war jetzt in Aaron Koenigs' (26) YouTube-Webshow "Ein königlicher Gast" zu sehen, von der vorerst drei Ausgaben geplant sind. Der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer stellt seinen Gästen in der Sendung mit Vorliebe auch unangenehme Fragen. In Sandras Fall: Wie war denn Henrik im Bett? Die Antwort der Halb-Niederländerin fiel zögerlich, aber eindeutig aus. "Ja, es war okay, es war schon in Ordnung", schätzte sie ein, wollte sich aber auf keine Schulnote festlegen: "Den Maßgaben gemäß", fügte sie an.

Damit allerdings noch nicht genug, denn Aaron wollte zusätzlich von Sandra wissen, ob ihr Ex denn auch irgendwelche Fetische habe. "Einen Fetisch hat er, aber den verrate ich nicht. Wenn man 'Love Island' geguckt hat, findet man es vielleicht auch selber raus", antwortete sie daraufhin mit einem frechen Grinsen. Ob sie damit wohl die Vorliebe des "Bonflonzo"-Interpreten für Füße meint? Zumindest betonte er in der RTL2-Show wiederholt, wie heiß er ihre Beine finde.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg im Dezember 2020

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

