Britney Spears (39) trägt einen neuen Look! In den vergangenen Monaten fiel der Superstar in den sozialen Netzwerken weniger mit seiner Musik oder seiner Optik auf. Stattdessen äußerten Fans immer wieder die Sorge, dass die Sängerin gegen ihren Willen von ihrem Vater Jamie (68) zu Hause festgehalten werde. Doch jetzt konnte die "Toxic"-Interpretin im Netz für neuen Gesprächsstoff unter ihren Followern sorgen: Britney zeigte sich mit einem neuen Haarschnitt!

Auf Instagram teilte die Musikerin mehrere Schnappschüsse ihrer neuen Haarpracht. "Ich habe mir die Haare schneiden lassen! Wie sagt man so schön, raus mit dem Alten und rein mit dem Neuen", freute sich Britney über ihre neue Mähne. Ihre blonden Haare sind nun wesentlich kürzer und stufiger, so dass sie voluminöser aussehen. Lediglich ihren fransigen Pony hat die Beauty behalten.

Tatsächlich finden sich nach Veröffentlichung der Pics in den Kommentarspalten zahlreiche Komplimente zu Britneys neuer Frisur. "Das sieht so viel besser aus, du siehst fantastisch aus", teilte zum Beispiel ein User seine Meinung mit. Andere nutzten die neuen Beiträge der 39-Jährigen wiederum erneut, um auf ihre vermeintlich prekäre Lage aufmerksam zu machen. "Britney muss gerettet werden", rief ein anderer User in den Kommentaren dazu auf, Britneys zu helfen.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Dezember 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears im Jahr 2020

Getty Images Britney Spears im Mai 2000

