Sandra Janina ist wohl offiziell weitergezogen! Vor einigen Wochen verguckte die Studentin sich auf Love Island in Henrik Stoltenberg. Zwischen ihnen lief es so gut, dass sie es auch nach der Show miteinander versuchen wollten. Doch ihre Liebe scheiterte bereits Anfang November: Die Beauty warf dem TV-Casanova vor, sich mit anderen Damen getroffen und sie ignoriert zu haben. Wenig später machte Henrik sich auch noch öffentlich über ihr Trennungsstatement lustig. Nach all dem Drama hat Sandra nun wieder einen neuen Mann gefunden!

Das enthüllte die Blondine bei einem Besuch in Aaron Koenigs' (26) YouTube-Show "Ein königlicher Gast" – und daraufhin hakte Promiflash jetzt genauer nach! "Ja, ich lerne seit einer Weile jemanden kennen", bestätigte Janina. Ihre Fans werden sich aber noch gedulden müssen, bis sie ihn zu Gesicht bekommen: "Das möchte ich noch nicht mit Social Media teilen", stellte das Ex-"Love Island"-Girl klar.

Mit die spannendste Frage ist jetzt natürlich: Was macht dieser Mann jetzt schon besser als Henrik? "Man kann nichts schlechter machen als Henrik, von daher macht er alles besser", betonte Sandra lachend. Bereits in Aarons YouTube-Show hatte sie beteuert, dass ihr Neuer ein "ganz anderer Typ" sei als ihre Ex-Flamme – auch vom Äußeren her. Blondie Henrik sei nur "ein Ausrutscher" gewesen.

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de