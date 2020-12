Benjamin Heinrich (36) darf bald doppeltes Elternglück genießen! Vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass der Unter uns-Star und seine Frau Antje ihr zweites Kind erwarten. 2018 durften sie bereits einen Sohn mit dem Namen Mats auf der Welt begrüßen. Bis zum geplanten Geburtstermin im April muss die kleine Familie noch auf den neuen Familienzuwachs warten. Benjamin verriet jetzt gegenüber Promiflash, wie es seiner schwangeren Frau aktuell geht!

Für die Familie könne es momentan nicht besser laufen, sie fiebern mit großer Freude ihrem zweiten Sohn entgegen, erklärte der aufgeregte Papa gegenüber Promiflash. Auch Antje gehe es trotz der Umstände blendend. "Die Schwangerschaft verläuft sehr gut, es gibt keine Komplikationen und wir genießen es jeden Tag", berichtete der 36-Jährige.

In wenigen Monaten können Benjamin, Antje und der kleine Mats also endlich ihr neues Familienmitglied in die Arme schließen. Vor allem der Zweijährige kann es offenbar kaum erwarten, seinen Bruder kennenzulernen. Mats war sogar derjenige, der seinem Papa die frohe Botschaft überbringen durfte. "Mats ist an dem Tag, als Antje es erfahren hat, mit einem T-Shirt mit der Aufschrift 'Großer Bruder 2021' auf mich zugelaufen. Ich war sehr gerührt und überglücklich", schilderte Benjamin den emotionalen Moment.

Instagram / allaboutthebenjamins Schauspieler Benjamin Heinrich

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin und Antje Heinrich 2019

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin Heinrich und sein Sohn Mats, Dezember 2020

