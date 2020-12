Ist Benjamin Heinrich (36) auch privat ein "Bambinator"? Bei Unter uns spielt der Schauspieler die Rolle des Benno "Bambi" Hirschberger und hat eine gemeinsame Tochter mit Sina (Valea Scalabrino, 30). Trotz ihrer Trennung ist der Autowerkstattbesitzer immer für die kleine Amelie da und von seinen Vaterqualitäten total überzeugt. Aktuell erwartet seine neue Freundin Saskia (gespielt von Antonia Michalsky, 30) ein Baby von ihrem Ex Jakob (Alexander Milo, 40). Passend zur Serienstory verrät Darsteller Ben, wie er sich privat als Papa schlägt.

"Ich wechsele die Windeln so gut und schnell, dass mein Sohn gar nicht merkt, dass er eine neue Windel trägt. Ich würde also sagen, dass ich darin eigentlich ziemlich gut bin", betont der gebürtige Münchner im Gespräch mit PicturePuzzleMedien. Ganz offensichtlich hat er also auch fernab der Serienwelt als Vater alles im Griff. Allerdings muss er zugeben: Nicht immer läuft alles nach Plan. In der Vergangenheit hat es auch schon mal das ein oder andere Missgeschick gegeben. "Auch wenn ich schnell bin, das hat leider nicht immer geholfen, denn mein Sohn hat mich beim Wickeln auch schon ein paar Mal angepinkelt", gibt er zu.

Hatte der 36-Jährige nach der Geburt seines ersten Kindes denn Angst, Fehler zu machen? "Zuerst war ich vielleicht noch etwas übervorsichtig, weil ich nichts falsch machen wollte. Aber man wächst so schnell in die Papa-Rolle rein, dass alles ganz selbstverständlich wird", meint er. Das Wichtigste sei, dem Nachwuchs Liebe und Geborgenheit zu geben. Und das macht Benjamin ganz offensichtlich: "Ben ist der beste Papa, den man sich nur wünschen kann. Er ist so liebevoll und möchte am liebsten jede freie Minute mit Mats verbringen", schwärmt seine Frau Antje.

TVNOW/ Stefan Behrens Bambi (Benjamin Heinrich) und Jakob (Alexander Milo) bei "Unter uns"

privat Schauspieler Benjamin Heinrich und sein Sohn

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin und Antje Heinrich 2019

