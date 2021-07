Unter uns ist im Hochzeitsfieber! Mitte Juni machte Tobias (Patrick Müller, 33) seiner Serienpartnerin Vivien (Sharon Berlinghoff, 25) einen Antrag. Nachdem die zunächst abgelehnt hat, stehen derzeit doch die Hochzeitsvorbereitungen an. Jetzt scheint es aber ganz so, als würden die zwei nicht als Einzige vor den Altar treten. Auch ein weiteres TV-Pärchen wird wohl bald den Bund der Ehe eingehen. Sina (Valea Scalabrino, 30) stellt Bambi (Benjamin Heinrich, 37) angetrunken die Frage aller Fragen – und das schreit nach Doppelhochzeit.

Als die zwei mitten in der Nacht ihr selbst gebrautes Bier verkosten, trinken sie ordentlich einen über den Durst. Die Ärztin macht ihrem Liebsten einen Antrag und der willigt freudig ein. Obwohl am nächsten Morgen verkatert die Welt wieder anders aussieht, beschließen die Eltern einer Tochter: Sie wollen es durchziehen. "Ich will nicht abstreiten, dass der Antrag eine alkoholinduzierte Kurzschlussreaktion war, aber im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte komme ich zum gleichen Ergebnis", meint Sina. Was sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen: In ihrem betrunkenen Zustand haben sie bereits die ganze Schillerallee zur Doppelhochzeit mit Vivi und Tobias eingeladen.

Für die zwei ist es tatsächlich nicht die erste "Unter uns"-Hochzeit. Immerhin haben die Ex-Partner nach ihrer Scheidung gerade wieder zueinandergefunden. "Die schönste Überraschung ist: Sina und Bambi sind wieder zusammen und es gibt eine Fortsetzung", freut sich der Kfz-Mechatroniker deshalb.

TVNow/ Stefan Behrens Vivien (Sharon Berlinghoff) und Tobias (Patrick Müller) bei "Unter uns"

TVNow/ Stefan Behrens Sina (Valea Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) bei "Unter uns"

RTL/ Anja Glitsch Valea Scalabrino und Benjamin Heinrich als Sina und Bambi bei "Unter uns"

