Valea Scalabrino (30) und Benjamin Heinrich (36) lieben die jüngste Entwicklung ihrer Unter uns-Figuren! Seit Wochen beschäftigt viele Fans der Vorabendserie vor allem eine Sache: Das nahende Liebes-Comeback der TV-Charaktere. Nach ihrer Scheidung innerhalb des Serienuniversums kamen sich die Ärztin und der Kfz-Mechatroniker zuletzt wieder näher – die endgültige Reunion ließ aber lange auf sich warten. Jetzt ist es endlich so weit: Die zwei starten tatsächlich einen neuen Versuch und sind sogar wieder im Bett gelandet. Ihre Darsteller könnten über die Reunion vor der Kamera kaum glücklicher sein.

Auf dem offiziellen "Unter uns"-Instagram-Kanal können sich die Fans über einen süßen Rückblick freuen. "Throwback zur Feier des Tages", steht in der Bildunterschrift des Hochzeitsfotos der Hirschbergers. Dem Beitrag anlässlich der Wiedervereinigung der Ex-Partner schenkt nicht nur Sina-Darstellerin Valea ein rotes Herzchen, auch ihrem Serienkollegen scheint das Posting zu gefallen. Benjamin repostet das Knutschfoto am TV-Traualtar in seiner eigenen Social-Media-Story. Auch Tabea Heynig (50), die in dem Format Britta spielt, ist total aus dem Häuschen und hinterlässt pinkfarbene Herzchen-Emojis.

Dass sich die Schauspieler so über die neue alte Liebe in der Serie freuen, kommt allerdings wenig überraschend. Die gebürtige Berlinerin und der 30-Jährige haben schon öfters betont, wie gern sie zusammen drehen. Auf die Frage, ob es bald zum ersehnten Comeback kommen würde, teasterte Ben im Gespräch mit RTL zuletzt an: "Es kommt einiges auf euch zu."

Instagram / allaboutthebenjamins Die Schauspieler Valea Scalabrino und Benjamin Heinrich

RTL/ Anja Glitsch Valea Scalabrino und Benjamin Heinrich als Sina und Bambi bei "Unter uns"

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino

