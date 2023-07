Zehn Jahre "Unter uns": Benjamin Heinrich feiert Jubiläum!

Benjamin Heinrich (39) macht die zehn Jahre voll! Im Juli 2013 schlüpfte er zum ersten Mal in die Rolle des Benno Hirschberg bei Unter uns. Seitdem ist der Schauspieler aus der Schillerallee gar nicht mehr wegzudenken. In all den Jahren durchlebte "Bambi" zahlreiche Höhen und Tiefen – und seine Geschichte ist noch längst nicht auserzählt! Jetzt feiert Benjamin sein zehnjähriges Jubiläum bei "Unter uns".

"Es fühlt sich toll an und ich bin dankbar, dass ich meinen Teil zur Geschichte dieser Erfolgsserie beitragen durfte", schwärmt er im RTL-Interview von seinem Meilenstein in der Schillerallee. Ursprünglich habe Benjamin geplant, nur drei Monate in der Daily zu bleiben – daraus sei jetzt ein Jahrzehnt geworden: "Das sagt viel über die Serie und alle Beteiligten aus." Als Benno zu drehen, fühle sich für ihn längst an "wie nach Hause kommen".

An seine erste Szene als Bambi kann sich Benjamin auch noch ganz genau erinnern: "Ich wurde zwei Tage vor Drehbeginn angefragt, ob ich Benno 'Bambi' Hirschberger spielen will. Ich hatte die Nacht vor dem Dreh nicht geschlafen, war müde, aber hatte richtig Bock, dass das Ding gut wird." Dem Erfolg hat das keinen Abbruch getan: Die Szene mit Marvin Linke (31) in einer Kölner Werkstatt bildete den Startschuss für eine andauernde Erfolgsgeschichte.

RTL / Stefan Behrens Valea Scalabrino als Sina und Benjamin Heinrich als Bambi bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Benjamin Heinrich als Benno Hirschberger bei "Unter Uns"

TVNow/ Stefan Behrens Sina (Valea Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) bei "Unter uns"

