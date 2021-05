Stehen Benjamin Heinrich (36) und Valea Scalabrino (30) bald wieder als Liebespaar vor der Kamera? Bei Unter uns spielen die beiden die Rollen von Sina und Bambi, die seit Anfang des Jahres endgültig geschieden sind. Als der Kfz-Mechatroniker nach einem Stoß von Sinas Ex Luke (Jakob Graf, 38) unglücklich stürzt und kurzzeitig das Gedächtnis verliert, muss die Ärztin Bambi klar machen, dass ihre Beziehung Geschichte ist. Für Bambi ist das ein echter Schock. Allerdings scheint es mittlerweile so, als hätte auch Sina wieder Gefühle für den Vater ihrer Tochter – gibt es tatsächlich das Comeback?

"Am Ende denke ich, dass Sina insgeheim noch Gefühle für Bambi hatte und was Luke da mit ihm gemacht hat, hat etwas in ihr ausgelöst", vermutete Valea im Gespräch mit RTL. Der Schock über den Sturz und den Gedächtnisverlust ihres einstigen Partners habe der Serienfigur schwer zugesetzt und alte Gefühle neu aufflammen lassen. Doch auch wenn sich die zwei zuletzt immer mehr angenähert haben – so richtig gefunkt hat es bisher noch nicht. Kommt das noch? Vielleicht. "Es kommt einiges auf euch zu", teaserte zumindest Benjamin an.

Eins steht jedenfalls fest: Die Schauspieler selbst haben auf den großen Moment einer möglichen Liebesreunion schon lange Zeit hingefiebert. "Um genau zu sein – fast zwei Jahre", betonte die gebürtige Berlinerin. Auch ihr Kollege schien sich darauf zu freuen, in Zukunft wieder mehr Drehtage mit Valea zu verbringen.

TVNow/ Stefan Behrens Luke (Jakob Graf) und Sina (Valea Scalabrino) bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino in einer "Unter uns"-Szene

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino, "Unter uns"-Darstellerin

