"Unter uns"-Star Benjamin Heinrich ist wieder Vater geworden

Sie sind erneut im Babyglück! Benjamin Heinrich (39) war durch seine Rolle des Benno in der Fernsehserie Unter Uns einem breiteren Publikum bekannt geworden. Doch auch privat hat der Schauspieler sein Glück schon gefunden: Mit seiner Ehefrau Antje Heinrich hat der Darsteller bereits zwei Kinder. Im April verkündete seine Frau dann ihre erneute Schwangerschaft. Nun hat der dritte Sprössling von Benjamin und Antje das Licht der Welt erblickt!

Mit einem süßen Reel auf Instagram verkünden die beiden stolzen Eltern die Geburt ihres dritten Kindes. In dem Clip sieht man erst Benjamins Hand, welche sich hebt und den Blick auf Antjes Hand freigibt. Als diese ihre Hand aus dem Bild nimmt, sieht man die ihres Sohnes Vince, über der Hand ihres zweiten Jungen Mats. Am Ende ist dann das kleine Händchen des neusten Familienmitglieds zu sehen, ebenso wie ein Mini-Körper in einem rosa Strampler. Dazu schreiben die Dreifach-Eltern: "Ruby. Liebe. Dankbarkeit. Glück."

Fans und Freunde der beiden Turteltauben freuen sich dabei gleichermaßen für sie: "Herzlich willkommen der kleinen Prinzessin. Herzlichen Glückwunsch den glücklichen Eltern und Geschwistern. Ich wünsche euch eine schöne Kennlernzeit" und "Ooh wie schön, herzlichen Glückwunsch zum Familienzuwachs nur das Beste. Ich hoffe Mama und Baby sind wohlauf", sind nur wenige der begeisterten Kommentare.

