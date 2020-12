Ob es bald zur nächsten Eskalation kommt? Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir führen eine äußerst leidenschaftliche Beziehung – offenbar ein reger Wechsel zwischen Wolke sieben und heftigen Auseinandersetzungen. Insbesondere in Georginas neuem Lebensmittelpunkt Dubai kam es in den vergangenen Wochen zu besorgniserregenden Streitereien – bis Kubi nach der Trennung wieder die Heimreise antrat. Nun kündigte er eine erneute Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate an. Ist da Streit etwa vorprogrammiert?

Auf Instagram setzte er seine Fangemeinde über seine bevorstehende Reise in Kenntnis. Jedoch sei seine On-Off-Freundin nicht die Hauptmotivation des Trips: "Georgina soll nicht denken, ich stalke sie", betonte der Reality-TV-Star. Dennoch scheinen die Gefühle für das It-Girl noch nicht ganz erloschen zu sein: "Klar, ist da eine Frau, die ich liebe. Sie hat einen anderen Lebensstil", gibt Kubi zu. Die TV-Bekanntheit deutete außerdem an, während seines Aufenthaltes bei Georgina unterzukommen. "Aber ich habe da investiert. Natürlich würde ich gerne in ein Hotel gehen, aber da ist nichts frei – null Chance, weil gerade alle in Dubai sind", stellt er klar.

Georgina selbst äußerte sich bislang noch nicht zu Kubis bevorstehender Reise in ihr neues Zuhause. Wie sie auf die Ankunft des Heidelbergers reagieren wird, bleibt abzuwarten – immerhin setzte sie ihn nach der vergangenen Trennung in den Flieger nach Deutschland.

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Krick, Jens / Action Press Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

