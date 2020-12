Sylvie Meis (42)' Mama-Herz hüpft! Im Juli wurde bekannt, dass Damian van der Vaart (14) in die Fußstapfen seines Vaters Rafael (37) treten und ebenfalls Profifußballer werden will. Aus diesem Grund ist der Teenager inzwischen zu seinem Dad nach Dänemark gezogen. Besonders hart traf diese Entscheidung natürlich seine Mutter. Schließlich wohnte ihr Sohn zuvor bei ihr in Deutschland und den Niederlanden. Doch nun feierten die beiden große Reunion: Damian verbringt Weihnachten bei Sylvie – und die 42-Jährige könnte nicht glücklicher sein!

Via Instagram veröffentlichte die Moderatorin jetzt ein hübsches Selfie mit ihrem Sohn. Damian hat hier seinen Arm um seine Mama gelegt – Sylvie umfasst seine Hand ganz liebevoll. Im Hintergrund ist ein geschmückter Tannenbaum zu erahnen. In der Bildunterschrift jubelt das Model: "Er ist für Weihnachten nach Hause gekommen! Ich bin so happy!"

Die Community freut sich riesig mit Sylvie – TV-Kollegin Frauke Ludowig (56) merkte zudem in den Kommentaren an: "Dein Sohn ist so süß!" Auch YouTube-Star Marvyn Magnificent gerät bei diesem Anblick ins Schwärmen: "Wie süß ihr seid!"

Instagram / rafaelvdvaart Rafael Van der Vaart mit seinem Sohn Damian (l.), März 2020

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

MEGA Sylvie Meis und ihr Sohn Damian bei ihrer Hochzeit in Florenz

