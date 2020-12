Auch mit rundem Schwangerschaftsbauch kann Vanessa Tamkan (23) noch heiß posieren! Im vergangenen August meldete sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit süßen Neuigkeiten bei ihrer Community: Sie und ihr Partner Roman erwarten ihr erstes Kind! Seitdem gibt die Bald-Mama immer wieder Babyupdates und gewährt dabei ab und an auch freie Sicht auf ihren wachsenden Bauch: Wie groß der inzwischen schon ist, beweist sie jetzt mit einem sexy Post!

Am Donnerstagabend teilt Vanessa einen Schnappschuss auf Instagram, mit dem sie für eine Dessouslinie wirbt – darauf posiert sie verführerisch und trägt dabei lediglich einen schwarzen BH samt dazu passendem Höschen. Mit dem knappen Outfit setzt sie ihren inzwischen ziemlich runden Babybauch gut in Szene – und verrät, was für Wäsche sie derzeit bevorzugt: "Besonders jetzt in der Schwangerschaft muss es bequem, angenehm und leicht sein."

Neben dem Foto gibt die Rothaarige auch in ihrer Story einen Eindruck von ihrer wachsenden Körpermitte: "Hier ist er, mein Belly, den ich euch tatsächlich nicht ganz so häufig zeige. Ich weiß auch nicht, warum", meint sie und präsentiert zur Entschädigung ihren Bauch stolz von der Seite.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Ex-Castingshow-Teilnehmerin

Instagram / vanessa.tamkan Die ehemalige GNTM-Kandidatin Vanessa Tamkan im Dezember 2020

