Katie Price (42) sorgt sich wieder um ihren Sohn Harvey Price! Der 18-Jährige leidet seit seiner Geburt an einer multiplen Entwicklungsstörung – im Juli musste er wegen seines schlechten Gesundheitszustandes sogar auf einer Intensivstation behandelt werden. Nachdem sich seine körperliche Verfassung im Laufe des letzten halben Jahres etwas stabilisiert hat, steht nun der nächste Alarm im Hause Price an: Katie hat Panik, dass ihr Sohnemann ihr weggenommen wird.

Wegen eines Verstoßes gegen die aktuellen Lockdown-Regeln in England sollen Nachbarn das einstige Boxenluder bei der Polizei gemeldet haben. Das berichtet jetzt zumindest ein Insider gegenüber new magazine. Deshalb habe Katie große Angst, ihren Sohn zu verlieren, heißt es weiter: "Tief im Inneren ist sie wirklich verzweifelt und verärgert über die Situation." Und Katies Sorgen scheinen nicht unbegründet zu sein: "Wenn Harvey Covid-19 bekäme, würde ihn das vermutlich töten. Das ist kein Scherz. Also sind wir wirklich, wirklich vorsichtig", schilderte sie selbst noch vor ein paar Tagen gegenüber The Sun die Situation in ihrer Familie. Da Harvey ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt habe, könnte ein Verstoß von Katie gegen die momentanen Schutzmaßnahmen dazu führen, dass ihr die Behörden ihren Sohn aus Sicherheitsgründen wegnehmen, behauptet die Quelle weiter.

Katie habe sich aber schon einen Plan zurechtgelegt, wie sie das unterbinden wolle: "Sie will sich ihren Nachbarn wieder annähern, damit die sie nicht mehr bei der Polizei melden", verriet der Insider. Ob der 42-Jährigen das gelingt, bleibt allerdings abzuwarten.

Instagram / katieprice Harvey Price

ActionPress Katie Price und Harvey Price, August 2019

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

