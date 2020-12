Wie war für Brenda Patea (27) der Moment, als sie wusste, dass sie Mama werden würde? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet von ihrem Ex-Freund, Tennisprofi Alexander Zverev (23), ihren ersten Nachwuchs. Mittlerweile hat sie den siebten Schwangerschaftsmonat geknackt und nimmt ihre Follower auf Social Media ein Stück weit mit in ihr Leben als werdende Mutter. Für ihre Fans wirft sie nun auch einen Blick zurück an den Anfang und erinnert sich an den Moment, als sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt.

"Ich hatte noch einen Test zu Hause, weil ich mir dachte, dass es langsam mal Zeit werden sollte, dass ich meine Tage bekomme", schildert Brenda im Podcast "Neongrau". Tatsächlich habe sie bereits geahnt, dass sie in anderen Umständen sei – doch sie habe es nicht wahrhaben wollen. Der Schwangerschaftstest sei dann positiv ausgefallen. "Um ehrlich zu sein, es war komisch. [...] Dann freust du dich auf der einen Seite und dann denkst du dir: 'Nee, das funktioniert so nicht'", gibt sie zu.

Die Influencerin entschied sich dazu, das Kind zu behalten – und könnte nun kaum glücklicher sein. Trotzdem sei es manchmal für sie einfach unglaublich, dass sie bald ein kleines Baby in den Armen halten werde. "Auch wenn das Kind dann da ist, kann ich es, denke ich, noch nicht glauben. Ich freue mich extrem darauf, aber es ist noch alles so unrealistisch", verrät sie in dem Gespräch.

