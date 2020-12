Brenda Patea (27) kann es immer noch nicht fassen – die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wird zum ersten Mal Mutter und ist bereits in der 27. Schwangerschaftswoche. Im Netz teilt das Model regelmäßig Updates ihres wachsenden Babybauchs. Der Vater des Kindes ist der Tennisspieler Alexander Zverev (23). Die Beziehung ging allerdings noch vor der Geburt in die Brüche. Dass Brenda bald ihren kleinen Spross in den Armen halten darf, hat sie offenbar immer noch nicht richtig begriffen.

Im Podcast "Neongrau" einer weiteren GNTM-Teilnehmerin, Jana Heinisch, plauderte Brenda über ihre Schwangerschaft. Dabei gab sie zu, dass ihr die Zeit davonrenne und sie viele Vorbereitungen für die Ankunft ihres Babys noch nicht getroffen habe. So fehle der Laufstegschönheit zum Beispiel noch eine Hebamme. Aber zumindest die ersten Möbel habe sie schon aufgebaut. So stünden Bett, Kommode und Wickeltisch schon bereit, und immer wenn sie daran vorbeigehe, falle es ihr schwer, sich vorzustellen, dass sie bald Mama sein wird. "Auch wenn das Kind dann da ist, kann ich es, glaube ich, noch nicht glauben. Ich freue mich extrem drauf, aber es ist noch alles so unrealistisch", verriet die 27-Jährige.

Das Gesicht ihres Nachwuchses wolle Brenda auf Social Media nicht präsentieren. Zu ihrer Einstellung erklärt sie: "Es kann sich ja noch ändern, ich weiß es aber noch nicht, ich glaube aber eher nicht", führte die Berlinerin in dem Interview weiter aus. Sie könne sich aber vorstellen, ein Füßchen oder Händchen zu zeigen.

Model Brenda Patea

Alexander Zverev und Brenda Patea in Monaco

Brenda Patea im November 2020

