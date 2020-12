Früh übt sich, wer später vielleicht mal in die sportlichen Fußstapfen von Tiger Woods (44) treten will! Nur sehr selten bekommen die Fans des Golfstars dessen Familie zu sehen. Am kommenden Wochenende allerdings findet ein Turnier statt, bei dem Sportprofis mit einem Familienmitglied im Team antreten dürfen. Diese Gelegenheit wollen sich erstmals Tiger und sein Sohn Charlie nicht entgehen lassen: In einem Clip vom Training der beiden wird klar, dass der Elfjährige ein ähnliches Talent zeigt wie sein berühmter Papa!

In einem Twitter-Video sieht man Tiger und Charlie nun erstmals nebeneinander den Golfschläger schwingen. Die Netz-User zeigten sich begeistert davon, wie synchron das bei dem Vater-Sohn-Gespann aussieht und wie gut der Kleine schon für sein Alter ist: "Charlies Abschlag ist eine exakte Kopie von der seines Papas. Ich freu mich schon auf den Wettkampf!" oder "Man sieht einfach, dass Tiger ihm einiges beigebracht hat", kommentierten die Fans überschwänglich.

Das Besondere an Charlies Talent ist außerdem, dass er erst seit einem Jahr intensiv mit seinem Vater trainiert. Dass der Knirps die besten Voraussetzungen hat, vielleicht sogar Tigers sportliche Erfolge noch zu toppen, denkt auch Justin Thomas, ein Freund der Familie: "Ihr Spiel ist recht ähnlich. Ich meine, wer will nicht wie sein Dad sein, wenn der Dad Tiger Woods ist?", fragte er im Interview mit den Championship-Organisatoren auf pgatour.com. Der 44-Jährige selbst freue sich einfach, zu sehen, dass seinem Sohn der Sport so viel Spaß macht.

Anzeige

Getty Images Tiger Woods im November 2020

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Tiger und Charlie Woods im Dezember 2020

Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Charlie und Tiger Woods im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de