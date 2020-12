Sarah Harrison (29) arbeitet an ihrem After-Baby-Body! Im Sommer wurden die YouTuberin und ihr Mann Dominic (29) zum zweiten Mal Eltern. Und wie schon nach der Geburt von Töchterchen Mia Rose (3) wollte die Zweifach-Mama den Pfunden schnell den Kampf ansagen. Ende Oktober startete sie mit einer Ernährungsumstellung. Doch das allein reicht der Influencerin nicht: Sie will jetzt auch in Sachen Fitness wieder durchstarten.

"Ich möchte heute übrigens wieder mit Sport anfangen. Wenn ich keinen Sport mache, dann wird meine Haut immer direkt so knatschig, weich – vor allem an den Beinen und an den Armen", erklärte Sarah in ihrer Instagram-Story. Sie fühle sich so auch einfach nicht wohl. Doch in den vergangenen Wochen habe ihr der Umzugsstress einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Ich glaube, ich habe dann auch abgenommen, weil ich dann auch eher unregelmäßig gegessen habe", vermutete sie.

Auch bei ihrem Mann Dominic hat die Auswanderung nach Dubai körperlich Spuren hinterlassen. Der Fitnesstrainer ist mittlerweile acht Kilo leichter. Doch genau wie Sarah will auch er daran etwas ändern. "Sobald wir uns in Dubai eingelebt haben, in ein, zwei Wochen, gebe ich richtig Gas", erklärte er in einem YouTube-Video.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Juni 2020

