Seit dem Finale von Hochzeit auf den ersten Blick ist klar: Bei Lisa und Michael ist der Funke nicht übergesprungen – jedenfalls noch nicht. Die beiden Show-Teilnehmer lernten sich im Rahmen des TV-Experiments vorm Traualtar kennen und gaben sich dort direkt das Jawort. Zunächst standen alle Zeichen auf Happy End, letztlich entwickelte sich allerdings nur eine Freundschaft zwischen den beiden. Trotzdem scheinen die Fans der Sendung noch Hoffnung zu haben – und wollen es daher nun im Netz genau wissen: Sind die beiden inzwischen vielleicht doch noch ein Paar geworden?

In einem Instagram-Livevideo steht Lisa ihrer Community ganz fleißig Rede und Antwort. Die wohl häufigste Frage: Was läuft da jetzt wirklich mit Michael? "Wir sind nach wie vor nur befreundet. Also wir sind kein Paar. Wir verstehen uns aber sehr, sehr gut und hören uns auch jeden Tag", erklärt die 30-Jährige und betont, sie hätten wirklich viel Kontakt. Aber noch immer bliebe der Funken einfach aus.

Allerdings sind die zwei auch weiterhin noch verheiratet. "Wenn man 'ja' sagt, ist es eine rechtskräftige Ehe. Und wir müssen jetzt tatsächlich das Scheidungsjahr einhalten", erläutert Michael, der sich im Laufe der Live-Session im Netz eingeklinkt hatte.

@Sat.1/Christoph Assmann Michael und Lisa bei ihrer Hochzeit

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Lisa und Michael im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2020

Instagram / lisa.hadeb Michael und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2020

