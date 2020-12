Ein Ehepaar bleiben Lisa und Michael künftig nicht – trotzdem bereuen sie ihre Teilnahme an Hochzeit auf den ersten Blick keine Sekunde! Zunächst schienen die Zeichen auf Happy End zu stehen: Schon beim Jawort vor laufenden TV-Kameras lag Liebe in der Luft, und auch in der Hochzeitsnacht schien es zwischen den beiden zu knistern. Doch schon im Laufe der Hochzeitsreise auf Norderney bekam die romantische Phase Risse: Letztlich entschieden sich Lisa und Michael für eine Freundschaft.

Im großen Finale berichten die zwei von ihrer Zeit als Eheleute und beteuern, dass es im Grunde keinen Streit gegeben habe. Es habe einfach das gewisse Etwas gefehlt, um wirklich Gefühle füreinander aufbauen zu können – besonders bei Lisa. "Aus Wissenschaft kann definitiv Liebe werden. Das wurde ja auch schon mehrfach bewiesen. Aber den Funken kann man nicht wissenschaftlich dazugeben, der muss selber kommen oder eben halt nicht", erläutert die 30-Jährige. Michael habe seiner Gattin die innere Zerrissenheit angemerkt und aus diesem Grund das Gespräch mit ihr gesucht: "Ich habe gemerkt, wie ihr nicht nur fünf Kieselsteine vom Herzen gefallen sind, sondern fünf Mount Everests", erinnert er sich an die vergangene Unterhaltung.

Am Ende fasste das eigentlich verheiratete Pärchen einen Entschluss: "Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir als Freunde hier rausgehen. [...] Und dass es letztlich zu einer Freundschaft geführt hat, ist ja auch eine Bereicherung. Also ich habe ja nichts verloren dadurch", erklärt Lisa. Allerdings schließen beide eine Reunion nicht aus: "Vielleicht in zwei, drei, zehn Jahren. Wir bleiben ja auch in Kontakt. Aber ich will dieses Wort 'Ehefrau' irgendwie rausnehmen", lautet das Fazit der Bayerin. Und tatsächlich stehen sich Lisa und Michi auch nach den Dreharbeiten nach wie vor sehr nahe, haben sich sogar die Ausstrahlung ihrer Trauung gemeinsam angesehen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Michael und Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2020

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Lisa und Michael im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Michael und Lisa nach "Hochzeit auf den ersten Blick"

