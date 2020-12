Geht die Grill den Henssler-Herbststaffel an die Promis oder Steffen Henssler (48)? In sechs Folgen traten verschiedene Stars im Koch-Duell gegen den Profikoch an. Dabei konnten beide Parteien jeweils drei Siege einfahren. In dem heutigen Weihnachtsspezial entscheidet sich daher nicht nur der Ausgang der einzelnen Show, sondern auch der ganzen Staffel. Diese Herausforderung nahmen Sonja Zietlow (52), Laura Karasek und Joachim Llambi (56) an und versuchten Steffen in vier Koch- und zwei Raterunden zu besiegen. Doch haben sie das auch geschafft?

In der aktuellen Sendung mussten die Kandidaten ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menü zubereiten, das die Jury bestehend aus Reiner Calmund (72), Mirja Boes (49) und Christian Rach (63) im Anschluss bewertete. Zu Beginn durften die drei ein Zanderfilet verköstigen, das in ihren Augen Steffen besser gekocht hat. Danach folgte der zweite Gang, Entenbrust mit Knödeln und Rotkohl. Doch auch dieses Mal mundete den Juroren das Gericht von Steffen besser. Auch beim dritten Gang, einem Eierlikördessert, konnten die Promis Christian und Co. nicht mehr überzeugen: Sie mussten sich am Ende mit 100 zu 89 Punkten geschlagen geben. Somit ist Steffen der Gewinner der Herbststaffel!

Den Großteil der Sendung schienen sich die Rivalen gut zu verstehen – dabei machte sich Joachim gleich zu Beginnd er Show bei seinem Gegner unbeliebt. Er garnierte ein Gericht nach Ablauf der Zeit, sodass Steffen ganz schön wütend wurde. "Der härteste Juror will bescheißen. Nicht bei mir, mein Freund!", wetterte der 48-Jährige gegen das Let's Dance-Jurymitglied.

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Christian Rach, Reiner Calmund und Mirja Boes, "Grill den Henssler"-Jury

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Profikoch

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Laura Wontorra bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de