Matthew McConaugheys (51) Tochter hat spontan einen tiefen Einblick in das Seelenleben ihres Papas serviert! Gemeinsam mit seiner Frau Camila Alves (38) erfüllte der Hollywoodstar sich seinen Lebenstraum: Angeblich sei für ihn schon immer klar gewesen, dass er Vater werden will. Zusammen mit dem Model hat er drei Kinder, deren Meinungen ihm anscheinend auch sehr wichtig sind. Denn bei einem aktuellen Podcast-Auftritt holte der 51-Jährige seine Tochter Vida (10) dazu, damit sie eine Frage für ihn beantwortet!

Wie Dailymail berichtet, wurde der Schauspieler in dem Podcast "Why Not Now?" gefragt, welche Lektion er im Leben immer wieder aufs Neue lernen müsse. Für die Antwort habe er anscheinend die Hilfe seiner 10-jährigen Tochter gebraucht, denn er holte Vida ins Bild und wiederholte die Frage. Das Mädchen soll tatsächlich sofort eine Antwort parat gehabt haben: "Vertrauen. Wenn du uns korrigierst, kommst du noch mal auf uns zu und erklärst uns wieder, warum du uns korrigiert hast", offenbarte die Kleine. Dabei hätten sie und ihre Geschwister ihren Vater doch immer bereits beim ersten Mal verstanden. In dem Punkt solle er seinen Nachkömmlingen etwas mehr Vertrauen schenken.

Der "Interstellar"-Darsteller schien beeindruckt von ihrer Aussage zu sein. Mit einem lauten Lachen soll Matthew Vida sogar beigepflichtet haben. Wie findet ihr es, dass er seine Tochter die Frage beantworten ließ? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey im September 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de