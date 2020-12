Prinz Charles (72) und seine Frau, Herzogin Camilla (73), zeigen sich auf ihrer diesjährigen Weihnachtskarte mal von einer ganz anderen Seite – das analysierte jetzt eine Körpersprache-Expertin. Vor wenigen Tagen wurde der Gruß des Paares zum Fest der Liebe veröffentlicht: Das dazugehörige Foto zeigt die beiden nicht in einer winterlichen, sondern spätherbstlichen Kulisse auf ihrem schottischen Landsitz Birkhall. Ebenfalls recht ungewöhnlich, wie Judi James jetzt feststellte: Charles wirkt auf der Aufnahme in sich ruhend, während Camilla eher eine beschützende Rolle einnimmt.

Im Interview mit Femail analysierte James die Weihnachtskarte jetzt ausführlich: "Es ist interessant, dass dieses Foto Charles und Camilla in einer Art 'Ruhestand'-Pose zeigt, sie allein posieren zusammen im Sonnenschein im Spätherbst in Birkhall, einem Ort, den Charles als seinen 'besonderen Ort' beschreibt." Die beiden haben sich für das Bild eine kleine Bank ausgesucht, auf der sie sitzen – damit symbolisiert das Foto auch sehr viel Nähe. "Sie wirken wie in ihrer eigenen Blase aus Zuneigung und Ruhe, als ob Charles signalisieren wolle, dass er nach einigen sehr turbulenten Jahren endlich ein Gefühl von Frieden und Zuflucht gefunden habe", ergänzte die Expertin für Körpersprache.

Camillas Beschützerrolle wird vor allem durch ihr maskulines Auftreten deutlich. Die 73-Jährige hat sich für ein Hemd, eine Anzugjacke und eine Jeans entschieden – der Look verleihe ihr laut James Selbstbewusstsein: "Sie schaut direkt in die Kamera. Ihre Hände nehmen eine Position ein, die sowohl präzises Denken als auch Macht und Status suggeriert", kommentierte sie Camillas zusammengeführte Fingerspitzen.

