Rebel Wilson (40) hatte wohl ein nahezu perfektes Jahr. Die Schauspielerin konnte nicht nur einige Kilo abnehmen, sondern hat scheinbar auch ihren Mr. Right gefunden. Die Pitch Perfect-Darstellerin zeigte sich im September erstmals mit ihrem neuen Partner Jacob Busch (29) in der Öffentlichkeit. Seitdem teilte die Blondine immer wieder süße Schnappschüsse, auf denen zu sehen ist, wie verliebt sie in ihren Freund ist. Einige Bilder zeigen nun, dass Rebel offenbar gar nicht mehr die Finger von ihrem Liebsten lassen kann.

Die 40-Jährige wurde mit ihrem Freund bei einem Snow-Polo-Event in Colorado schmusend gesichtet. Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Kurvenschönheit mit dem 29-Jährigen Arm in Arm durch die Winterlandschaft laufen. Bei dem Ausflug trägt Rebel goldene Metallic-Stiefel, eine Louis Vuitton-Handtasche und Schal sowie einen weißen Pullover und Jeans. Außerdem hatte sie eine Sonnenbrille auf, während sie das Geschehen vom Aussichtsdeck mit ihrem Liebsten beobachtete.

Kurz vorher hatte Rebel auf ihrer Instagram-Seite noch geteilt, wie sie das Winterwetter in Aspen zum Skifahren nutzte. Auf mehreren Bildern waren sie, Jacob und weitere Freunde mit einem Privatjet zu sehen, um in dem beliebten Skigebiet die Piste unsicher zu machen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson bei einem Snow-Polo-Event in Aspen

Backgrid / ActionPress Rebel Wilson und Jacob Busch in Aspen, Dezember 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Dezember 2020 in Aspen

