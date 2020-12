Mike Heiter (28) und seine Liebste Laura Morante (30) können über die gleichen Dinge lachen – und genau das schweißt sie jetzt erneut zusammen. Erst seit dieser Woche ist es offiziell, dass der einstige Love Island-Kandidat und die Are You The One?-Teilnehmerin durch ein zufälliges Treffen wieder zueinander fanden: Bereits zum vierten Mal scheint es zwischen ihnen gefunkt zu haben. Im Promiflash-Interview verraten die zwei jetzt Details – unter anderem, was sie besonders am jeweils anderen mögen!

Auf die Frage, was sie aneinander in erster Linie schätzen, kam Mikes Antwort gegenüber Promiflash wie aus der Pistole geschossen: "Dass wir den gleichen Humor haben und wir einfach harmonieren, uns gegenseitig guttun, aufbauen und stützen." Auf diese Weise ergänzen sie sich laut des Esseners einfach – und das schon seit dem 18. November, denn an diesem Tag kamen die beiden wieder zusammen, haben ihre Beziehung jedoch bis jetzt mehr oder weniger vor der Öffentlichkeit geheimgehalten.

Ob der Humor eine neue Seite an Laura ist, die Mike entdeckt hat? Zumindest haben sich die zwei nicht gerade erst kennengelernt. Bereits in der Schule kreuzten sich die Wege der heutigen Wiederholungsturtler: "Seitdem fand ich sie immer gut und wollte sie immer haben – sie ist halt meine Jugendliebe", ließ sich der Muskelmann schließlich im Interview mit RTL Explosiv entlocken.

Mike Heiter im Dezember 2020

Laura Morante, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin

Mike Heiter im Dezember 2020

