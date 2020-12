Julian (28) ist nach dem Ende von Temptation Island V.I.P. auf 180! Der 28-Jährige hatte zusammen mit seiner Freundin Stephanie Schmitz (26) an der Fremdflirt-Show teilgenommen, um sich auf Treue und Loyalität zu testen. Die beiden meisterten das Abenteuer mit Bravour und führen nach wie vor eine glückliche Beziehung. Doch eine Sache ärgert den ehemaligen Love Island-Kandidaten extrem: Er fühlt sich in der Show komplett falsch gezeigt und erklärt im Promiflash-Interview, warum er das so sieht.

"Als ich [...] das erste Mal meine eigenen Ausschnitte zu sehen bekam, wurde mir klar, dass Dinge anders dargestellt worden sind, als sie letztlich passiert sind", erklärt Julian. Er sei schockiert gewesen: "Das hatte mir in dem Moment meine ganze Luft abgeschnürt und mein Herz pochte ins Unermessliche", betont der 28-Jährige im Nachhinein. Zudem fühlte er sich beim Dreh von der Moderatorin Angela Finger-Erben (40) eingeengt. "Sie hörte nicht auf, gegen mich zu schießen. Ihre abwertende Mimik hat mich innerlich rasen lassen", offenbart Julian nun gegenüber Promiflash. Er habe sich einfach total missverstanden gefühlt.

Wie stark Julian auch nach dem letzten Lagerfeuer noch litt, wird in dem Gespräch immer mehr klar. Nicht nur die Erfahrungen beim Dreh an sich, sondern auch die räumliche Trennung von Stephi hatten ihm zugesetzt. "Ich habe in drei Wochen acht Kilogramm verloren, ich bin nicht mehr zum Training gegangen, ich habe keinen Bissen mehr runterbekommen", erzählt er.

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos in Köln

Instagram / angelafingererben Angela Finger-Erben im Mai 2020

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz in Dubai

