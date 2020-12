Was ist bei Rüdiger und Tatjana bloß vorgefallen? Der Geflügelzüchter und die Blondine schienen sich während der Bauer sucht Frau-Hofwoche bestens zu verstehen. Die gebürtige Russin hatte dem Vater eines Sohnes ganz schön den Kopf verdreht – und er ihr offenbar auch. Doch nach dem Ende der Dreharbeiten nahm ihre Geschichte plötzlich einen ganz anderen Lauf: Beim großen Wiedersehen der Show sind Tatjana und Rüdiger kein Paar mehr. Zwischen ihnen hat es anscheinend richtig gekracht!

Auf Instagram teilte Rüdiger einen Beitrag, in dem er schreibt: "Wenn man blöd ist und erst dann merkt, dass man ins Messer läuft, wenn es schon tief in einem steckt." Damit spielt der Ackerbauer vermutlich auf sie Situation mit seiner Hofdame an – deren Tochter sich daraufhin angesprochen fühlte. "Meine Mama weint jedes Mal, wenn sie 'Bauer sucht Frau' schaut", kommentierte das Mädchen. Rüdiger soll seine Gefühle nur vorgetäuscht und mit der Show-Teilnahme nur Werbung für seinen Hof gemacht haben wollen. Doch das will der Schwabe nicht auf sich sitzen lassen. "Es wäre nett gewesen von deiner Mutter, wenn sie mir schon vorher gesagt hätte, dass sie bei ihrem Freund in Thüringen wohnt", erklärte er. Auf einer gemeinsamen Reise nach Berlin sei genug Zeit dafür gewesen.

Inzwischen hat Rüdiger den Text des Beitrags geändert und alle Kommentare gelöscht. Er wolle vor Weihnachten keine Unruhe verbreiten. "Nachdem das große Wiedersehen mit einigen, doch heftigen Überraschungen für mich gespickt war, habe ich mich entschlossen, mit dem Jahr 2020 und all seinen Höhen und Tiefen Frieden zu schließen", fasste der 53-Jährige zusammen.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / friese.tv/Andreas Friese Rüdiger und Tatjana, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Tatjana und Rüdiger bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

TVNOW Tatjana und Rüdiger bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de