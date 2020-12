Thomas und Nicole trennen mehrere Hundert Kilometer. Während der Bauer sucht Frau-Kandidat in Bayern lebt, ist seine Liebesanwärterin Nicole in Wien beheimatet. Dennoch wollen sie die Hürde auf sich nehmen und eine Fernbeziehung ausprobieren – schließlich sind sie sich sicher, dass die Gefühle ausreichen und die Entfernung nicht zum Trennungsgrund wird. Doch kann das wirklich gut gehen? Die ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Stars sind sich da nicht ganz so einig.

Ganz romantisch sieht es auf Promiflash-Nachfrage Ex-Hofdame Tayisiya Morderger (23): "Ich finde, wenn es sich um die Liebe handelt, ist es nie zu weit oder schwer." Nur wenn man nicht verliebt sei, suche man "nach Ausreden und nicht nach Möglichkeiten". Christa Haberl (44) sieht das etwas anders. "Thomas und Nicole sind im Liebesrausch, aber die Entfernung wird bestimmt noch ein Problem werden", zeigt sich die einstige Partnerin von Bauer Klaus Jürgen ziemlich realistisch und erläutert: "Thomas hat seinen Hof, kann also nicht so oft weg. Und Nicole wird auch nicht immer Zeit und Lust haben, die weite Strecke auf sich zu nehmen." Für sie gibt es nur zwei Lösungen: schnell zusammenziehen oder trennen.

Schweinebauer Gunther Höfler (35) sieht nicht die Distanz als problematisch – sondern Nicole selbst. "Langfristig glaube ich, hat das keine Zukunft, weil ich sie ein bisschen so einschätze, dass sie fernsehgeil ist." Die Österreicherin wirke auf ihn sehr berechnend und so, als wisse sie ihre Reize ganz genau einzusetzen.

TVNOW Nicole und Thomas, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger im März 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Nicole und Thomas bei "Bauer sucht Frau" 2020

RTL Schweinebauer Gunther, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

