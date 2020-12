Hat sie sich da etwa ein wenig übernommen? Vor einigen Tagen überraschten Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) ihre Fans mit einer süßen Neuigkeit: Nach etlichen Spekulationen haben die beiden endlich bestätigt, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem kann vor allem die werdende Mama ihr baldiges Babyglück nicht mehr erwarten. Doch jetzt ist die Schwangere zum ersten Mal an ihre Grenze gestoßen: Jessi erzählt, dass sie heute einen Schwächeanfall hatte!

Die 30-Jährige und ihr Liebster ließen sich bei einem Paar-Shooting gemeinsam ablichten. Doch wie die Beauty nun verrät, war das etwas zu viel. "Ich liebe es, zu shooten – wirklich, aber ich hatte nach dem zweiten Look so einen Schwächeanfall. Ich war richtig fix und fertig. Später ging es dann wieder, aber es war echt so krass", erklärt Jessi in ihrer Instagram-Story. Glücklicherweise ist die ehemalige Bachelorette aber wieder fit und nicht mehr so müde.

Erst kürzlich erzählte Jessi ihrer Community, dass sie bereits die Hälfte ihrer Schwangerschaft erreicht hat. "Das ist mit Abstand die am häufigsten gestellte Frage. Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche", so die Mama in spe in einer Fragerunde im Netz. Sie habe ihre anderen Umstände so lange geheim gehalten, weil sie das Kind einfach schützen wollte.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, 2020

