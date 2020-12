Mit David Furnish (58) hat Elton John (73) genau den richtigen Mann an seiner Seite! Im Privatleben des Musikers könnte es wohl kaum besser laufen: Er geht seit Jahren gemeinsam mit dem kanadischen Filmproduzenten durchs Leben. Am 21. Dezember 2005 – dem ersten Tag, an dem es in Großbritannien möglich war – hatten die Turteltauben ihre Lebenspartnerschaft offiziell eintragen lassen – auf den Tag genau neun Jahre später heirateten sie dann auch. Die beiden sind inzwischen nicht nur stolze Eltern zweier Kinder – bei ihnen steht außerdem nun das 15. Liebesjubiläum an: Und zu dem widmet David seinem Mann rührende Worte!

Der 58-Jährige teilt auf Instagram zwei Fotos der wichtigen Lebensereignisse, auf denen er mit Elton zu sehen ist. "Ich kann nicht glauben, dass es 15 Jahre her ist, dass Elton und ich unsere eingetragene Lebenspartnerschaft gefeiert haben", schreibt er zu den Bildern und erinnert sich außerdem an die darauffolgende Zeremonie im Jahr 2014: "Vor sechs Jahren haben wir unsere Gelübde erneuert und haben in Gegenwart unserer beiden wundervollen Söhne standesamtlich geheiratet!" Das sei während seiner Jugend noch völlig undenkbar gewesen.

David nutzt die Gelegenheit jedoch nicht nur, um sich über sein eigenes Glück zu freuen – sondern auch, um daran zu erinnern, dass so viel Gleichberechtigung in anderen Ländern und Kulturen noch nicht selbstverständlich ist: "Doch trotz all dieser außergewöhnlichen positiven Veränderungen, ist mir bewusst, dass es in 70 Ländern immer noch illegal ist, LGBT+ zu sein. Und dass man in zwölf dieser Länder dafür sogar die Todesstrafe bekommen kann", so David.

Getty Images Elton John und David Furnish bei der "Rocketman"-Premiere in London im Mai 2019

Getty Images David Furnish und Elton John 2019 in Cannes

Getty Images David Furnish und Elton John bei der "Sherlock Gnomes" London Family Gala, 2018

