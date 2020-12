Ein Hochzeitsgast steht schon fest! Dieter Bohlen (66) hat sich bei Das Supertalent als absoluter Fan von Sänger Nick Ferretti geoutet. Und dass der ordentlich was auf dem Kasten hat, blieb auch den Fans nicht verborgen. Die Zuschauer wählten sich die Finger wund und führten den DSDS-Star zum Titelgewinn. Doch das ist nicht die einzige Ehre, die dem Neuseeländer zuteil wird: Sollte der Poptitan irgendwann mit seiner Freundin Carina Walz vor den Traualtar treten, wird Nick Hochzeitssänger sein. Und was hält der Supertalent-Gewinner von dieser Idee?

"Was für eine Ehre! Ich stehe dafür jederzeit bereit", freut sich der 30-Jährige gegenüber Bild. Für die große Liebesparty würde Nick ganz offenbar alles stehen und liegen lassen. "Wenn Dieter Bohlen anruft, bin ich sofort da", meint er und betont sogar, dass er alles singen würde, was sich der TV-Star von ihm wünscht. "Sogar Modern Talking", sagt er lachend in Anspielung auf Dieters Band-Zeiten.

Doch wann ist es überhaupt so weit? Das steht aktuell noch in den Sternen. Der 66-Jährige will sich da so genau noch nicht festlegen. "Ich habe ja gerade auch noch eine Ausrede: In diesen Zeiten ist es ja schwierig mit Hochzeiten und Feiern generell", äußerte er zuletzt. Eine Mega-Fete mit Liveact ist in der aktuellen Gesundheitssituation selbstverständlich schwierig umzusetzen.

