Die Vorwürfe gegen Shia LaBeouf (34) spitzen sich immer weiter zu! Anfang Dezember wurde bekannt, dass FKA Twigs (32) Anklage gegen ihren ehemaligen Partner erhoben hat. Der Schauspieler soll die Sängerin psychisch und körperlich missbraucht und misshandelt haben – unter anderem habe er sie gewürgt und sie bewusst mit einer Geschlechtskrankheit infiziert. Wie angespannt die Beziehung zwischen Shia und seiner Ex tatsächlich gewesen ist, verriet nun ein Freund des Hollywoodstars...

In einem Interview mit Page Six berichtete der Insider von der Angst, in der Tahliah Barnett, wie FKA Twigs mit bürgerlichem Namen heißt, gelebt haben muss. "Shia hatte eine Waffe neben seinem Bett liegen und sie fürchtete sich davor, nachts ins Badezimmer zu gehen. Es ist eine Urangst, sich im Dunkeln gefangen und hilflos zu fühlen", erklärte er. Diese Erfahrung sei für die "Sad Day"-Interpretin "extrem traumatisch" gewesen, zog er ein Fazit. Aus einem früheren Bericht von The New York Times war bereits hervorgegangen, dass die Popsängerin befürchtete, Shia könnte sie nachts für einen Einbrecher halten und erschießen.

Neben der Britin und Sängerin Sia (45), die ebenfalls über eine manipulative Beziehung mit dem Transformers-Star geklagt hatte, soll sich auch eine Jugendfreundin von ihm bedroht gefühlt haben. "Ich bin mit ihm aufgewachsen. [...] Als ich 14 war, hat er mich bei einer Party heftig befummelt. Er war schon immer abstoßend", ließ Musikerin Katy Rose via Twitter verlauten.

Anzeige

Getty Images FKA Twigs bei den Brit Awards im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Der Hollywood-Star Shia LaBeouf

Anzeige

Getty Images Sängerin Sia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de