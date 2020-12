Kommt Ed Sheeran (29) jetzt zurück oder nicht? Der Sänger sorgt bei seinen Fans gerade für wilde Spekulationen. Der Musiker hatte im vergangenen Jahr angekündigt, eine längere Pause einzulegen, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Er und seine Frau Cherry Seaborn (28) durften im August Töchterchen Lyra Antarctica willkommen heißen. Auch auf Social Media war es sehr still um den Popstar geworden. Doch jetzt heizt Ed die Gerüchteküche an, dass es bald wieder neue Musik von ihm geben könnte: Im Netz machte er einen verheißungsvollen Post.

Auf Instagram teilte er am Sonntagabend ein Foto eines von Jackson Pollock inspirierten Gemäldes und machte seinen Followern mit geheimnisvollen Worten Hoffnung auf seine baldige Rückkehr. "Morgen um 12:00 Uhr. Ein Weihnachtsgeschenk" betitelte er das Bild. Dieselbe kryptische Nachricht veröffentlicht er dazu in seiner Story, in der er sich in einem kurzen Video mit einer Gitarre zeigt. Dazu tauschte er sein Profilbild aus: Auch hier ist nun das farbenprächtige Kunstwerk aus seinem Posting zu sehen.

Was könnte hinter dieser mysteriösen Nachricht stecken? Seine Follower sind sich uneinig, ob es von Ed neue Musik zu hören gibt. Während die einen sich schon freuen, zweifeln andere an einem Comeback. Selbst Sheerans Manager Stuart Camp zeigt sich laut Daily Mirror unsicher, was der vieldeutige Post heißen könnte: „Ich persönlich denke, dass er (leider) diese Weihnachten nicht zurück sein wird", mutmaßt er. Die Fans dürften aber in diesen Minuten vielleicht schon bei Social Media sehen, ob Ed selbst das Geheimnis lüften wird.

Hewitt / SilverHub / ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei der Warner Music Brit Awards After Party in London

Getty Images Ed Sheeran im Juni 2017 in New York City

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

