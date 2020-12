Sind Bauer Rüdiger und seine Tatjana doch im Guten auseinandergegangen? Am vergangenen Montag flimmerte das Staffelfinale von Bauer sucht Frau über die Bildschirme. Dabei gaben der Landwirt und seine Dame auch ein Liebes-Update. Zum Schock aller gehen die beiden getrennte Wege – und so wie es im TV wirkte, sind bei ihnen richtig die Fetzen geflogen. Im Netz betont der Motorrad-Fan aber nun: Es gibt keinen Zoff zwischen ihm und Tatjana!

In einem langen Instagram-Beitrag bezieht Rüdiger Stellung zum Beziehungsende. Er erklärt, dass er "richtig viel Spaß" mit Tatjana hatte. Doch als das große Wiedersehen gedreht wurde, habe es "ein paar Entwicklungen" gegeben, die im Fernsehen nun alles "eigenartig rüberkommen" ließen. Was er genau damit meint, das verrät der Geflügelzüchter nicht. "Ein Rosenkrieg findet entgegen vieler Erwartungen oder Befürchtungen nicht statt", gibt er preis. Denn dazu verstünden er und seine Hofdame sich zu gut.

Wie der 54-Jährige ausplaudert, stehen er und Tatjana immer noch in Kontakt. "Intimere Details" wolle er in den sozialen Medien aber nicht veröffentlichen. Einem User, der seinen Beitrag kommentierte, verspricht Rüdiger allerdings: Sollte sich an ihrem Beziehungsstatus etwas ändern, dann werde er es mitteilen.



Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Bauer Rüdiger und seine Tatjana bei "Bauer sucht Frau", 2020

Anzeige

Instagram / ruediger_fliegende_bauer Rüdiger, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / ruediger_fliegende_bauer Bauer Rüdiger und Tatjana im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de